رفع 240 حالة إشغال ومصادرة 118 شيشية في حملات مكبرة بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، حملات مكبرة اليوم الثلاثاء، لإزالة الاشغالات والتعديات في شوارع المدينة الساحلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستمرار بشن الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

وشنت أحياء المحافظة عدد من الحملات المكبرة بالشوارع والميادين لفرض الانضباط، أسفرت عن رفع 240 حالة إشغال، بالإضافة إلى ضبط 118 شيشة، حيث شن حي المنتزه أول بقيادة المهندسة جيهان مسعود حملة أسفرت عن تغريم القاعات بإجمالي بمبلغ 28 ألف جنيه والتحفظ على عدد 69 شيشة.

وفي حي المنتزه ثان قاد اللواء حسن الجمال رئيس الحي، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 87 حالة إشغال متنوعة، بينها 4 مكبرات صوت، وعدد 9 ماكينة صوت، وعدد 49 شيشة، وتحصيل غرامات فورية من المخالفين.

وشن حي وسط برئاسة المحاسب رجب النقيدي حملة أسفرت عن رفع 80 حالة اشغال متنوع، كما شن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة لإزالة الإشغالات أسفرت عن ضبط 20 حالة إشغال، وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة لازاله الاشغالات والحواجز التي تشغل حرم الطريق العام، أسفرت الحملة عن إزالة ورفع كافة الاشغالات والتحفظ على 18 حاله إشغال متنوع.

ونظم حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والكافيهات والمحال التجارية والتأكد من الإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفة سلامه وصحة مهنية، و 4 محاضر صحة غذائية، وغلق صيدلية بشارع الكابلات لعدم وجود مدير مسئول أو من ينوب عنه، وتم التحفظ على 35 حالة إشغال متنوعه، وعدد من غرامات عدم ارتداء كمامة ، وأربع إنذارات لمحال ، ومحضرين من الرقابة والرصد البيئي.