«التعليم» تخصص غرفتي عزل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تخصيص غرفتي عزل كورونا بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، لعزل أي حالة يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، للحفاظ على استمرار الامتحانات، مؤكدا أنّه سيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية باللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد على البابل شيت وليس التابلت، الذي يستخدم فقط لتسجيل الحضور والغياب في الامتحانات، موضحا أنّ هناك تنسيق كامل مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل انطلاقها بنحو 24 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما لن يسمح لأي طالب مصاب بكورونا أو يشتبه في إصابته، بدخول اللجان الامتحانية.

وقال المصدر، إنّ جميع اللجان الذى سيعقد بها امتحانات الثانوية العامة 2021، تم تركيب كاميرات مراقبة بداخلها، لمراقبة العملية الامتحانية وسيرها، وضبط الطلاب الغشاشين، منوها إلى أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية، أثناء دخول اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن السماح لطلاب الثانوية العامة 2021 بالكتابة على ورقة الأسئلة في الامتحانات، مؤكدا أنّه لن يعتد بهذه الكتابة في أعمال التصحيح أو التظلم، وعلى جميع الطلاب الالتزام بتسليم ورقة الأسئلة للجنة الامتحان وعدم الخروج بها، مشيرا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد في لجان مراقبة جيدا اعتبارا من السبت المقبل حتى بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» عبر تطبيق «واتس آب»، أنّه غير مسموح للطلاب بدخول الامتحانات بكتاب القصة والنحو في مادة اللغة العربية أو أي كتب خارجية بعيدا عن الكتاب المدرسي، مؤكدا أنّ الإجراءات التأمينية ستستبدل كل ما هو على التابلت بكتب رسمية بلا ملاحظات يمكن استخدامها أثناء الامتحان.