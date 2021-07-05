وزير التعليم يتوعد من يحاولون تهكير التابلت: سيدفعون الثمن باهظا

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة على ضرورة عدم استهلاك الوقت في الكتابة على التابلت أو استخدام «notes»، أو تحميل الكتب، مؤكداً: «أننا سوف نزيل كل ذلك ونتيح فقط الوصول إلى كتب الوزارة من خلالنا أثناء الامتحان».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوزارة تقوم حالياً بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي، مشدداً على الطلاب بضرورة عدم الالتفات لمن يزعم اختراق التابلت في الامتحانات لأنها لم تكتمل بعد، قائلا: «من يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا، والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش».

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يجب على الطلاب ضرورة تظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت «بقلم رصاص خفيف»، وتأكيد الإجابة النهائية «بقلم جاف أسود أو أزرق قبل تسليم ورقة الإجابة، مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح».