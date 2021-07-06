محمد صبحي يعود للدراما التليفزيونية بمسلسل يكتبه أحمد عوض في 2022

نفى الفنان محمد صبحي، تقديمه مسلسل بعنوان «شرطة الأخلاق» كما تردد على السوشيال ميديا، وبعض المواقع، وأكد أنه بصدد العودة للدراما التليفزيونية بعد غياب 8 سنوات، ولكن من خلال مسلسل لم يستقر على اسمه بعد، ويتعاون فيه مع الكاتب أحمد عوض، الذي كتب له من قبل مسلسلي «رحلة المليون» و«سنبل بعد المليون».

محمد صبحي يتعاون مع أحمد عوض

وأكد صبحي، في بيان له، أن مسلسله المقبل، سيكون خلال عام 2022، لأنه في الفترة الحالية مشغول بتقديم عروض مسرحية علي مسرحه بمدينة سنبل، وتجرى حاليا البروفات النهائية لمسرحية «نجوم الظهر» وبعدها مسرحية أخرى بعنوان «عيلة اتعملها بلوك».

محمد صبحي يعمل على مسرحية نجوم الضهر

مسرحية «نجوم الظهر» من إخراج وبطولة وتأليف النجم الكبير محمد صبحي، بمشاركة من الكاتب أيمن فتيحة، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وأشعار عبد الله حسن، وديكور محمد الغرباوي، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، جيهان قمري، منير مكرم، ندى ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضي، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد، ومنة طارق، وأنجيليكا، وليلي فوزي، ومايكل وليام، ومصطفى يوسف، ومحمد شوقي طنطاوي، ورحاب الشناط.

كان محمد صبحي، أقام احتفالية ضخمة حملت عنوان «50 سنة فن»، كرم خلالها كل الذين شاركوه أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، من نجوم ومخرجين وكتاب وكل صناع الفن وحتى الفنيين والعاملين معه خلف الكواليس، كما كرم وزراء ثقافة وشخصيات كان لهم تأثيرا في الحركة الثقافية والفنية خلال 50 سنة.

وترددت شائعات مؤخرًا عن اعتزال الفنان محمد صبحي، للفن قبل أن يخرج لينفيها من خلال منشور له، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».