محمد صبحي يجري بروفات مسرحيته الجديدة «نجوم الضهر».. «صور»

يواصل الفنان محمد صبحي، بروفات مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «نجوم الضهر»، على خشبة المسرح الخاص به بمدينة سنبل، التي من المقرر افتتاحها قريبًا، بمشاركة نجوم فرقته «ستديو الممثل»، التي تضم نجومًا من أجيال مختلفة.

مسرحية «نجوم الضهر» تأليف وإخراج وتمثيل محمد صبحي

مسرحية «نجوم الضهر»، كتب قصتها الفنان محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، ومن إخراج محمد صبحي وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي.

مسرحية محمد صبحي الجديدة تضم بين ممثلين من مختلف الأجيال

ويشارك في تمثيل مسرحية «نجوم الضهر» بخلاف الفنان محمد صبحي، سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، محمد أبو داوود، ندى ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضي، تامر ضيائي، داليا حسن بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلى فوزي ومايكل وليام ومصطفى يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط.

احتفل محمد صبحي مؤخرًا بمرور 50 عامًا على مشواره في عالم الفن

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي، كانت احتفالية ضخمة اختار لها عنوان «50 سنة فن» رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وكرّم خلالها مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة واشترك في العرض الفني نجوم فرقة ستوديو الممثل.

وخلال الاحتفالية كرّم 120 مبدعًا ممن شاركوا محمد صبحي مسيرته الفنية من فنانين ورموز للفكر والثقافة والإعلام والنقد، كما تم تكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور حسن راتب، والراحل الشيخ صالح كامل، وحتى الذين منعتهم الظروف من الحضور مثل شريهان وعبلة كامل وسيمون تم تكريمهم وتحدث عنهم محمد صبحي وعن تجربته معهم.

من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد صبحي للعودة للدراما، كما كشف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وكتب عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «ترقبوا ظهوري قريباً على الشاشة المصرية من خلال تقديم عمل درامي مميز يليق بالمشاهد المصري ويحترم تفكيره».