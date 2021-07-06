«الزراعة»: تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المركزي للأسمدة بمركز البحوث

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المركزي لتحليل الأسمدة، بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، التابع لمركز البحوث الزراعية، بعد حصوله على شهادة الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد الدولي، بعد تقييمه طبقا للمواصفة الدولية «آيزو».

يأتِ ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة المعامل لتطوير الأداء بمركز البحوث الزراعية ومعاهده.

ومن جهته، قال الدكتور علاء البابلي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إن المعمل المركزي للأسمدة يشمل عددا من المعامل المختصة بإجراء التحاليل الكيميائية للعينات، التي تشمل: تحليل عينات الأسمدة والمخصبات، تحليل عينات التربة والنبات، تحليل عينات المياه، وتحليل الاحماض الأمنية ومنظمات النمو وغيرها من التحليلات الدقيقة في الاحتياجات المرتبطة بـالأسمدة المعدنية.

وأشار البابلي، الى أن المعمل يضم مجموعة من الأجهزة الحديثة، ويعمل على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من الدور الرقابي في فحص الأسمدة المعدنية المستوردة قبل تداولها بالأسواق أو جودة الأسمدة المنتجة بالسوق المحلي، نظرا لما تشكله هذه الأسمدة والمخصبات من جزء أساسي لمدخلات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أنه تم تأهيل المعمل للحصول على الاعتماد الدولي للمواصفات القياسية من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك)، 2005 17025 ISO في اختبارات الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية من عام 2012 الى 2016، وتم تجديد الاعتماد لمرة ثانية من 2016 الى 2020، وتمت الموافقة على تجديد حصوله على الاعتماد الدولي للمرة الثالثة وفقا للمواصفات الدولية الجديدة 17025 ISO:2017.