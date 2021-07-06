«أمه صورت الحرامي».. ضبط المتهم بسرقة هاتف شاب أثناء مكالمة فيديو كول

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على لص سرق هاتف من شاب أثناء إجراء مكالمة فيديو مع والدته، والتقطت الأم خلال المكالمة صورة للسارق وقدمتها للشرطة التي ضبطت المتهم.

ونشر الشاب على موقع التواصل الاجتماعى«تويتر» تضرره من سرقة هاتفه المحمول، بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة، أثناء إجراء مكالمة بتقنية «فيديو كول» مع والدته، موضحًا أنه فوجىء بسير دراجة نارية عكس الاتجاه، وسرق قائدها هاتفه المحمول، وتمكنت والدة المذكور من التقاط صورة للسارق خلال المكالمة.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مستخدم الهاتف وضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه، وأكدت تحريات المباحث ضلوع المتهم بتنفيذ الجريمة.

تشكيل عصابي لسرقة شقق الدقي

كما تمكنت مباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق الفارهة بالدقى، وتمكنوا من سرقة 5 شقق سكنية، وباعوا المسروقات لأحد عملائهم، الذي اتفق معهم على شراء حصيلة السرقات، مقابل تخفيض قيمة المسروقات.

واعترف المتهم المتورط فى شراء المسروقات، بعلمه أن المتهمين الثلاثة يكونون تشكيلا عصابيا للسرقة، وأرشد عن المسروقات، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوما، وكشفت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونيه الرائدان حسام العباسى ومحمد وحيد، تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 5 شقق سكنية، وارشدوا عن محتوياتها لدى عاطل يتولى شراء المسروقات منهم، وجرى القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.