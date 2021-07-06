الغرفة التجارية: ارتفاع نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية لـ 93%

قال حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية بلغت خلال الأسبوع الجاري 93% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال الفنادق للنزلاء والمحددة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، قبل بدء تطبيق قرار رفع تلك النسب إلى 70% خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن عدد الغرف الفندقية بعروس البحر المتوسط تبلغ نحو 5 آلاف غرفة فندقية، موضحًا أن غالبية المتواجدين حاليًا بفنادق المحافظة من المواطنين المصريين.

نسب الإشغال ستصل لـ 100% خلال العيد

وأضاف«الحلو» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المتوقع وصول نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح خلال النصف الثاني من الشهر الجاري إلى 100% من النسبة المسموح للفنادق باستقبال النزلاء بها، بسبب إجازات عيد الأضحى المبارك، وانتهاء امتحانات الجامعات.

وأشار«الحلو» إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي تسبب في زيادة نسب الحجوزات الفندقية بالإسكندرية لما فوق الـ 90% وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مضيفًا أن جميع المنشآت الفندقية بالمحافظة ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.

نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ

وفي سياق متصل، قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة خلال الأسبوع الجاري لم تتجاوز الـ 35% من النسبة المسموح بها للفنادق بإستقبال النزلاء، موضحًا أنه من المتوقع أن تتضاعف تلك النسب أثناء إجازات عيد الأضحى المبارك التي تحل خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء قدمت عروضًا سعرية وتخفيضات كبيرة لجذب السياح المصريين لزيارتها خلال تلك الفترة.

نسب الإشغال بفنادق العين السخنة

وأوضح«عبد اللطيف» أن نسب الإشغال بفنادق العين السخنة تخطت حاليًا حاجز الـ 90% من النسبة المسموح للفنادق باستقبال النزلاء بها، لقلة أعداد الغرف الفندقية بها، إضافة إلى قربها من محافظة القاهرة مما يسهل سفر المواطنين المصريين لقضاء الإجازات القصيرة بها.