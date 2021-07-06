وزير الخارجية: مصر والسودان يمتلكان قدرة الدفاع عن مصالحهما المائية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن لكل من مصر والسودان القدرة والإرادة، للدفاع عن مصالحهما المائية، بشكل يُحقق مصلحة شعبيهما، وهذه الأمور تؤخذ فيها القرارات، وفقًا للظروف والمتغيرات، ويجري من خلال مؤسسات الدولة، والتداول فيما بينها.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «العربية»، أن مصر دائما من دعاة التوصل إلى توافق وحلول للقضايا والمشكلات، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، كما أن مصر دائما تسعى لإزالة أي توتر، وتعمل على خلق المناخ، والإطار المناسب في هذا الصدد.

وأردف وزير الخارجية، أن مصر دائمًا -سواء في الاتحاد الأفريقي أو في الأمم المتحدة- تعتمد على عدالة موقفها تجاه قضيتها الوجودية، وستستمر في بذل كل ما في وسعها، للتوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، لكن كما تفضل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أنه لا يمكن أن تكون المفاوضات بلا نهاية.