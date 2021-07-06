توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب نهارا معتدل ليلا وشبورة في الصباح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من غد الأربعاء 7 يوليو حتى الخميس 9 يوليو.

وقال خبراء هيئة الأرصاد إن طقس الـ72 ساعة القادمة يتطابق، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة، رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتشهد البلاد نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.