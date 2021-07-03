توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة رطب على الأنحاء كافة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك في الفترة من يوم غد الأحد الموافق 4 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 6 من نفس الشهر.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

فيما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة يومي الأحد والاثنين، وتنحسر يوم الثلاثاء لتشمل مناطق من جنوب سيناء فقط.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 4 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 5 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 6 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.