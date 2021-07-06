غرق طفلة في حوض للمياه بقطعة أرض زراعية في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها في محافظة الدقهلية اليوم، إثر غرقها في حوض مغمور بالمياه لرى الأرض الزراعية بمنطقة «عزبة صقر» بمدينة السنبلاوين، وأكدت كل من والدتها وجدتها، في محضر الشرطة، أنه أثناء لهو الطفلة بجوار حوض مغمور بالمياه لري الأرض الزراعية، انزلقت قدماها وسقطت بالمياه وتوفيت غرقاً، وتم انتشالها بمساعدة الأهالي ونقلت إلى المستشفى جثة هامدة.

ورود بلاغ بغرق طفلة في الدقهلية

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول الطفلة «ذكرى سعد السعيد سعد»، 4 سنوات، مقيمة طرف أسرتها بمنطقة «عزبة صقر»، بندر السنبلاوين، جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

والدة وجدة الطفلة: انزلقت قدماها في حوض مائي وغرقت

انتقل ضباط مركز شرطة السنبلاوين، إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال كل من والدتها المدعوة «إيمان إبراهيم السيد عبدالعال»، 20 سنة، ربة منزل، وجدتها لوالدتها المدعوة «وهيبة منتصر محمد العزب»، 55 سنة، ربة منزل، تقيمان بذات العنوان، في محضر الشرطة، أكدتا أنه حال لهو الطفلة بجوار حوض مغمور بالمياه لري الأرض الزراعية خاصتهم، انزلقت قدماها وسقطت في المياه، وتوفيت غرقاً، وتم انتشالها بمساعدة الأهالي، ونقلها إلى المستشفى، ولم تتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6314 إدارى مركز شرطة السنبلاوين لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.