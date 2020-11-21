غرق طفلة سقطت في ترعة بالمنيا أثناء لهوها بجانبها

لقيت طفلة مصرعها غرقًا في ترعة بمركز مغاغة في المنيا، أثناء لهوها حيث سقطت في المجرى المائي، وتم نقل الجثة للمستشفى العام وتحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع الطفلة "نعمة. ب. خ"، 4 سنوات، مقيمة بعزبة على باشا التابعة لمركز مغاغة، شمال المنيا، غرقا بترعة داخل القرية، أثناء اللهو وسقوطها بالمجري المائي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.