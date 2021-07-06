وزير الخارجية: كافة الخيارات مطروحة دائما لتحقيق المصلحة الوطنية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «مصر دائما تسعى لخلق علاقات تعاون وإخاء تؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة، نسعى دائما للغة الحوار والبعد عن التهديد والعمل على إزكاء الفوائد المشتركة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، لكن دائمَا كافة الخيارات تصبح مطروحة للوصول إلى هذا الهدف، تحقيق المصلحة الوطنية في نهاية المطاف لا بد أن يكون هو المحرك لأي إجراء».

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «العربية»، أن إقدام إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد يُعد تطورًا غير ملائم، وخرقًا لتعهدات والتزامات إثيوبيا إزاء إعلان المبادئ في 2015، ولكن هذا لا يعفي استمرار السعي للتوصل إلى اتفاق، «نحن كنا بمقربة من توقيع اتفاق في واشنطن، هناك قدرة للاستفادة من الخبرة المتوفرة لدى المراقبين لعملية التفاوض».

وأكد شكري، أن مصر لديها من القدرات ما يجعلها قادرة على الدفاع عن مصلحة شعبها، وأيضًا بالتعاون والتضامن مع السودان بأن تؤمن مصالحها المائية، وتحافظ على أمنها القومي.