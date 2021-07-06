مقتل عجوز في مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بملوي

لقى عجوز مصرعه إثر إصابته بطلق نارى نافذ بالبطن، خلال مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بين عائلتين، اليوم الثلاثاء، في إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عائلتين، نتج عنها مقتل «خ. م.»، 71 سنة، فلاح، مقيم بإحدى قرى مركز ملوي، متأثراً بإصابته بطلق نارى نافذ بالبطن، وتبين أن المشاجرة حدثت بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

شاب يقتل شقيقته لشكه في سلوكها

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بإقدام شاب يُدعى «ر.»، 25 سنة، عامل، وشهرته «أبو سريع» على قتل شقيقته «ن»، 16 سنة، بدون عمل، بالمعاينة الأولية وجدت جثة لفتاة فى منتصف العقد الثانى من العمر مرتدية كامل ملابسها داخل غرفة نوم بمنزل والدها، وبها طعنة نافذة بمنتصف الصدر، مع وجود آثار دماء على ملابسها وبالحائط وجدارن الغرفة.

أفادت التحريات الأولية بأن المجنى عليها تقطن مع والدها، وتقوم بقضاء احتياجاته ومساعدة أشقائها بالمنزل لوفاة والدتها، وأن شقيقها الأكبر كان يعمل بمدينة بورسعيد، وعندما عاد إلى القرية شك فى سلوك شقيقته الصغرى حيث قام بعض الشباب بذكر اسمها في إحدي الجلسات، مما زاد من حدة الاحتقان والاحتدام بينهما، فنشبت مشاجرة بينهما وتطورت للاشتباك بالأيدي وقتلها.

وبسؤال والدها لم يتهم أحداً بارتكاب الواقعة، وبسؤال الجيران قالوا إنهم سمعوا أصوات صراخ وبكاء ثم اختفت تلك الأصوات فجأة، وبعدها علموا بخبر وفاة المجني عليها، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بقتل شقيقته.