محافظ مطروح يتابع إنشاء مدرستين يابانية وتجريبية بـ32 مليون جنيه

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، سير الأعمال بعدد من المشروعات التعليمية التي يجري تنفيذها بمحافظة مطروح، في إطار الارتقاء بمنظومة التعليم، وتذليل المعوقات للإسراع فى نسب التنفيذ والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات بمدينة مرسى مطروح، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها 80%، بسعة 44 فصلاً، منها 8 فصول لمرحلة الحضانة، و24 فصلاً للمرحلة الابتدائية، و12 فصلاً للمرحلة الإعدادية، بتكلفة تبلغ 19 مليون جنيه، على مساحة 5 آلاف متر مربع، كأكبر مدرسة تجريبية في مطروح.

محافظ مطروح: تخفيف كثافة التعليم التجريبي بإنشاءات جديدة

وقال محافظ مطروح، في تصريحات له خلال الجولة: «إننا نعمل على تخفيف الكثافة، مع الإقبال المتزايد على ذلك النوع من التعليم التجريبي المتميز»، وذلك من خلال إدراج قاعات متعددة، وصالة جيم، ومعامل، ومكاتب إدارية، وخزان مياه سعة 50 مترا مكعبا، وغيرها، مشيداً بالجهود المبذولة للإسراع في نسب التنفيذ وإنهاء الأعمال في التوقتيات المحددة لها، وقبل بداية العام الدراسي المقبل، مع دراسة مقترح إضافة 3 فصول للمرحلة الثانوية، قابلة للزيادة، لاستيعاب مزيد من الطلاب، مع العمل على الاستغلال الأمثل لكافة امكانيات المدرسة من قاعات وورش ومعامل وغيرها.

محافظ مطروح: دراسة إقامة مدرسة فنية جديدة

ووجه محافظ مطروح لمديرية الطريق بدراسة رصف الشارع المؤدي إلى المدرسة، مع الحفاظ على خط التنظيم، ومنع أي تعديات عليه، ودراسة توسعة وخدمات شبكة الكهرباء بالمنطقة، مع دراسة إقامة مدرسة فنية بالأرض المجاورة لمدرسة حدائق مطروح الرسمية للغات.

محافظ مطروح يتفقد المدرسة اليابانية الجديدة

وتابع محافظ مطروح أعمال إنشاء المدرسة اليابانية بمنطقة الكيلو 7، بحضور عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، وأشار إلى أنه جرى إنشاء المدرسة بمدينة مرسي مطروح على مساحة 5550 متراً مربعاً، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 70%، وتضم 14 فصلاً، بتكلفة 13 مليون جنيه، نظراً للاقبال عليها، مع استيعاب رغبات الإلتحاق لهذا النوع من التعليم بمحافظة مطروح، وتماشياً مع توجه الدولة بالاهتمام بجودة التعليم وإدخال نوعيات جديدة.