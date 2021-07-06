أستاذ مياه: التعنت الإثيوبي بشأن السد بدأ في 2011

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة المياه، المدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، إن التعنت الإثيوبي بدأ منذ عام 2011، عندما قررت إثيوبيا بناء السد، على الرغم من معرفتها بتأثيره على دول المصب في مصر والسودان، كما أنه في عام 2015 لم تلتزم إثيوبيا بالتوصيات التي طالب بها الخبراء، موضحا أنه لم يحدث في العالم بناء سد يؤثر على 150 مليون شخص دون وجود دراسات متبادلة مع الدولة التي ستتأثر، واستمر التعنت عندما رفضت إثيوبيا التوقيع على المبادرة الأمريكية لحل أزمة السد.

وأضاف «سويلم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» اليوم الثلاثاء، المذاع فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن إثيوبيا تتمنى ألا يتصاعد الأمر أكثر في مجلس الأمن من أجل اكتساب السد شكل سياسي، خاصة في الداخل، في ظل تنازع الأقليات داخل إثيوبيا.

وأوضح أستاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستغل ورقة السد باعتبارها مشروعا قوميا لتجميع القبائل المختلفة في إثيوبيا، لذا هناك تمسك ومراهنة على هذه الورقة.

وأشار سويلم، إلى أن الهدف من بناء السد بالدرجة الأولى ليس فنيا ولا لإنتاج الكهرباء، ولكن هدفه سياسي خاصة أن السد يستطيع تخزين 74 مليار متر مكعب وهي نفس حصة مصر والسودان.

وتابع أستاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية: «مصر تسعى لتنمية السد الإثيوبي، ولكن تريد رجوع المفاوضات مع إثيوبيا في ظل جدول زمني محدد، وعدم اتخاذ أي إجراءات إحادية من أديس أبابا في المستقبل بعد التوصل لاتفاق».