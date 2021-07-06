باقي 3 أيام.. «الزراعة» تعلن موعد إغلاق حجز أضاحي العيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني، الجمعة المقبل موعد لإغلاق حجز طرح أضاحي عيد الأضحى 2021، بمنافذها التابعة لقطاع الإنتاج الزراعي.

وتطرح الوزارة من إنتاجها أضاحي «عجول ذكور جاموسي» بـ50 جنيهًا للكيلو القائم، وعجول بقرية بـ58 جنيهًا للكيلو، وخراف بـ60 جنيهًا للكيلو.

6 مزارع لطرح أضاحي عيد الأضحى 2021

من جانبه، قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه تم تحديد 6 لجان لبيع الأضاحي، وهي: «مزرعة جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، ومزرعة قها بالقليوبية، ومزرعة الهرم بمنطقة كفرغطاطي، ومزارع كفر الشيخ بمحافظة كفرالشيخ، ومزرعة شندويل بمحافظة سوهاج، ومزرعة طامية بمحافظة الفيوم».

دفعة عربون عند الحجز

وأشار رئيس قطاع الإنتاج، إلى إمكانية الحجز بمقر قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة أو بأي من تلك المنافذ ودفع مقدمة حجز، واستكمال دفع باقي القيمة عند الاستلام.

وأوضح «السباعي» أن منافذ وزارة الزراعة التابعة للقطاع سوف تطرح أيضًا لحومًا بلدية للبيع بسعر 115 جنيهًا للكيلو الكندوز، و110 جنيهات للكيلو الضأن، مؤكدًا أنها أسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

مواصفات أضاحي وزارة الزراعة

ولفت إلى أن أسعار الأضاحي 2021 تقل عن غيرها في الأسواق بنسبة كبيرة؛ بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك للتخفيف عن المواطنين وتوفير لحوم وأضاحٍ بسعر عالٍ، مشيرًا إلى أن مزارع قطاع الانتاج تتميز عن غيرها بأنها تُطبق معايير جودة عالية تتمثل في توفير أعلاف مطابقة للمواصفات البيطرية التي يضعها خبراء القطاع من بيطريين ومربين، ويتم التغذية وفق نظام غذائي خاص يحقق مصلحة المستهلك في تصفية لحوم عالية، فضلاً عن خضوعها لمنظومة بيطرية تعتمد على التنسيق بين القطاع ومركز البحوث الزراعية للإشراف البيطري على جميع الأضاحي المطروحة بمنافذ القطاع.