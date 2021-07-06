قبول اعتذارات مسؤولي التطوير التكنولوجي بالثانوية العامة

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على قبول اعتذارات مسؤلي التطوير التكنولوجي بالثانوية العامة، موضحة أنه جرى قبول الاعتذرات من قبل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، والذي أكد أنه يمكن الاستعانة بهم في الأعمال المتعلقة بالبنية التكنولوجية في مدارسهم الثانوية في الفترات التي لا يجرى خلالها عقد امتحانات الثانوية العامة.

يأتي ذلك في إطار الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بندب المشاركين في أعمال لجان السير لامتحانات الثانوية العامة، وندب مجموعة من مسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس الثانوية سواء كملاحظين أو مراقبين بلجان سیر امتحان الثانوية العامة خارج إداراتهم التعليمية أو مديرياتهم التعليمية.

«التعليم» تشدد على تسليم اعتذارات مسؤلي التطوير التكنولوجي بالثانوية العامة إلى لجنة الإدارة

وشدد الدكتور رضا حجازي، على ضرورة تجميع هذه الاعتذارات عن طريق مدير التطوير التكنولوجي بكل مديرية بحسب الاحتياج، وتخصيص مندوب يفد من المديرية إلى لجنة الإدارة للمختصة تيسيرًا على لجان الإدارة في استلام الاعتذارات الورقية.

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مسؤولي التطوير التكنولوجي في جميع مدارس الثانوية بضرورة التأكد من أن التابلت الذي يستخدمه الطالب في امتحانات الثانوية العامة هو نفسه التابلت الذي تسلمه من قبل الوزارة، مشددة على ضرورة تكثيف إجراءات منع الغش في اللجان الامتحانية.

وأضافت الوزارة، أنه يجرى التنسيق مع جميع المديريات في مختلف المحافظات للتأكد من سير الأعمال الامتحانية دون أي معوقات، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد ورقيًا على البابل شيت فقط، وغير مسموح لأي طالب باستخدام المذكرات الخارجية في الامتحانات.

وتابعت الوزارة، أنه يجرى تعقيم جميع اللجان الامتحانية بشكل متواصل وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية بالإضافة إلى تهوية جميع اللجان بصفة مستمرة وتوزيع الطلاب بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.