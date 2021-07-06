جودي فوستر تخطف قلوب الجماهير في افتتاح مهرجان كان: مثالية

ألقت الممثلة الأمريكية جودي فوستر خطابا مؤثرا أثناء تكريمها بالسعفة الذهبية الفخرية، في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74، الليلة، وألقت «فوستر» كلمتها باللغة الفرنسية، قائلة: «أنا ممتنة جدًا لهذا المكان السحري الذي أطلق مسيرتي المهنية».

من جانبه أشاد رئيس لجنة التحكيم، المخرج سبايك لي، بخطاب الممثلة، قائلا: «أتمنى أن أتحدث الفرنسية مثل جودي فوستر»، بينما لاقي خطاب «فوستر»، إعجاب الحضور والمشاهدين عبر موقع التغريدات «تويتر»، بدرجة كبيرة، حتى اعتبروا أنها كانت أفضل لحظة في حفل الافتتاح.

مستخدمو «تويتر» يشيدون بكلمة جودي فوستر في افتتاح كان السينمائي

قالت إحدى المتابعات: «جودي فوستر لديها هالة استثنائية، هذه المرأة رائعة وساحرة.. أحبها»، بينما غرد آخر: «في دقائق معدودة، مزيج من الذكاء والفكاهة بلغة فرنسية لا تشوبها شائبة»، وأضافت متابعة:«جودي فوستر وفرنسيتها الصحيحة، دائمًا ما تكون راقية جدًا ومضحكة جدًا على خشبة المسرح، يمكنكم إيقاف مهرجان كان فلن تكون هناك لحظات مثالية أكثر»، وذلك بخلاف العشرات الذين أشادوا بذكائها وبساطتها.

تسلمت الممثلة الأمريكية جودي فوستر السعفة الذهبية الفخرية، في حفل افتتاح الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، منذ قليل، وسلمها لها المخرج الأسباني بيدرو ألمودوفار، وذلك تكريما لها عن مشوارها السينمائي المميز.

وقالت «فوستر» في كلمتها أمام القاعة التي ضمت مجموعة كبيرة من النجوم والسينمائيين من مختلف دول العالم، في أول دورة للمهرجان بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على العالم، «لقد أمضى الكثير منا عامًا في عزلة في فقاعاتنا، وواجه البعض الآخر المعاناة والألم، وها نحن أخيرًا هنا».

جودي فوستر: السينما كانت شريان حياتي خلال العزل

واصلت الممثلة البالغة من العمر 58 عامًا، الاعتراف بأن السينما كانت «خلال هذا العام من العزل، كانت السينما شريان حياتي».

افتتحت منذ قليل، الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي بينما كان الكثيرون لا يزالون يجدون صعوبة في تصديق ذلك، بعد إلغاء نسخة العام الماضي من المهرجان بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى شهور طويلة من إغلاق دور السينما في فرنسا والخارج.