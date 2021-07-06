"ويبكو" للبترول تبدء تطعيم العاملين بمواقع الشركة المختلفة ضد "كورونا"

بدأت شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو»، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، فى إجراءات تطعيم جميع العاملين بالشركة، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، فى إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم إيقاف عجلة الاقتصاد المصرى، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المسبق بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن تطعيم العاملين بقطاع البترول ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

وبدأت شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» بالفعل في تطعيم جميع العاملين بالمركز الرئيسي وموقع ميناء الحمراء البترولي وموقع بدر1، بالإضافة للعاملين بالشركات الشقيقة وشركات الخدمات البترولية والتغذية الموجودة بمواقع الشركة المختلفة.

وكلفت شركة ويبكو للبترول كلاً من الدكتور تامر حلمي مدير عام الشئون الطبية، والدكتور عبدالعزيز صبري مدير عام مساعد الشئون الطبية، وأحمد مطاوع مدير إدارة الشئون الطبية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح لتوفير اللقاح للعاملين وذلك من باب حرص الشركة على حماية العاملين وأسرهم.

ويعد ذلك ضمن الخطط الاحترازية التى وضعتها الشركة لمواجهة أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتأكيداً على التعليمات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأصدرت وزارة البترول و الثروة المعدنية منشوراً يُحدد مراكز تطعيم العاملين بشركات القطاع، وكيفية التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وذلك في إطار التنسيق بين المُهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فيما يخص تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا.

كانت وزارة البترول قد جهزت أربعة مراكز في مُختلف أماكن الجمهورية الجُغرافية لتطعيم العاملين والأطقم الطبية في تلك المراكز، استعداداً لاستقبال العاملين بشركات قطاع البترول كما تم توفير الإمكانات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.