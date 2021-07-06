تعرف على مواعيد البث المباشر على منصة حصص مصر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد البث المباشر على منصة حصص مصر التعليمية في مادة اللغة العربية، حيث من المقرر أن تكون يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء، مؤكدة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث المباشر للمراجعة، مشددة على طلاب الثانوية العامة بضرورة متابعة هذه المراجعات والاستفادة منها في التدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية وكيفية الإجابة على الأسئلة.

«التعليم» لـ «طلاب الثانوية العامة»: تابعوا البث المباشر على منصة حصص مصر الخميس المقبل في مادة اللغة العربية

وأضافت الوزارة أن مواعيد البث المباشر على منصة حصص مصر التعليمية تشمل بث مراجعة مادة اللغة الألمانية، أيضا يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهراً، مؤكدة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث للمراجعة، لافتة إلى أنه تم بث مراجعة مادة اللغة الإسبانية مع عناني عبداللطيف معلم اللغة الفرنسية، مشيرة إلى أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانية من خلال منصة حصص مصر التعليمية.

مراجعة اللغة الألمانية في بث مباشر على منصة حصص مصر الخميس المقبل

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن المنصات التعليمية، وخاصة منصة حصص مصر وقناة «مدرستنا 2»، تمكن الطلاب من التعرف على شكل الامتحانات النهائية والتدريب على نوعية الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تعقد ورقياً في لجان مؤمنة جيداً ووسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، مشددة على ضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع المعلمين المنتدبين لإخطارهم بالتعليمات المتعلقة بآلية سير الامتحانات النهائية، لافتة إلى أنه سيتم توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب في اللجان الامتحانية.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من مصادر التعلم المختلفة.