القصة الكاملة لأزمة ملحق مادة «ريادة الأعمال» في «تجارة الإسكندرية»

أزمة في تجارة الإسكندرية بسبب إعلان موعد امتحان الفرصة الثانية لمادة ريادة الأعمال دون إعلان نتيجة الامتحان الأول، حيث طلبت الكلية من الطلبة التقديم في الامتحان الثاني للحاصلين على أقل من 30 نقطة، الأمر الذي قوبل من الطلبة بتساؤل: «طب إحنا هنعرف إزاي؟».

تساؤلات الطلبة حول نتيجة مادة ريادة الأعمال، كثرت خلال الساعات الماضية، ما دفع الصفحة الرسمية لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، لحذف منشور تفاصيل امتحان الفرصة الثانية لمادة ريادة الأعمال.

حذف المنشور قد دفع الطلاب لإطلاق حملات عدة تطالب بسرعة نشر النتيجة حتى يتمكن الطلاب الراسبون من دخول امتحان الفرصة الثانية.

أستاذ المادة يوضح مشكلة امتحان ريادة الأعمال

وقال الدكتور محمد عبدالمنعم، أستاذ المادة، إنه أعلن نتيجة مقرر المادة عبر تطبيق Microsoft Teams حيث نشر قائمة بأسماء الطلاب الذين لم يُوفقوا في الامتحان لإعطائهم فرصة ثانية قائلاً للطلاب: «من لم يجد اسمه فهو ناجح».

وأضاف عبد المنعم، لـ«الوطن»: يا ليتني ما فعلت، أكثر من 900 تعليق مضمونهم واحد وأعظمهم على الإطلاق الآتي: «دكتور أنا اسمي مش موجود في الكشف وأنا حاضر الامتحان وحالل كويس جدا ازاي كده»، متابعا: وقتها قررت حذف هذا التطبيق اللعين نظرا لخطورته على الجهاز العصبي وخلايا المخ.

عميد تجارة الإسكندرية: سيتم طرح أسماء الراسبين

من جهته أكد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إنه تم رفع النتيجة قبل نزول الإعلان على منصات تيمز، لافتاً إلى أنه سيتم نشر أسماء الطلاب الراسبين الذين يحق لهم دخول الفرصة الثانية.

تفاصيل امتحان الفرصة الثانية لمادة ريادة الأعمال في تجارة الإسكندرية

وأوضحت كلية تجارة الإسكندرية، إن امتحان مقرر ريادة الأعمال الفرقة الثالثة 2021 الفرصة الثانية، سوف يعقد يوم الجمعة المقبل الساعة 10 صباحا ولمدة ساعة غير قابلة للزيادة حيث ينتهي الامتحان في تمام الساعة 11 صباحا.

الطلاب المسموح لهم أداء امتحان الفرصة الثانية لمادة ريادة الأعمال

- الطلاب الراسبون في الامتحان الأول (نقاط أقل من 30)

- الطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول بسبب أخطاء فنية، مشاكل الدخول على مايكروسوفت

- الطلاب الذين أدوا الامتحان الأول في كلية أخري ولم يسجل باسم كليته، فعليه دخول امتحان الفرصة الثانية بتسجيل اسم كليته.

تعليمات مهمة قبل أداء امتحان الفرصة الثانية لمادة ريادة الأعمال

- يجب على الطلاب الذهاب إلى المختص لحل المشكلات الفنية ومشكلات عدم الدخول على مايكروسوفت في الكلية قبل موعد الامتحان.

- التأكد من كتابه بياناتك صحيحة أثناء التسجيل لامتحانات.

- أي أخطاء فنية يوم الامتحان أو أخطاء في كتابة البيانات والتسجيل للامتحان تكون من مسؤولية الطالب ويتحمل نتيجتها.