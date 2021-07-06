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خبراء الإعلام يناقشون مشروعات تخرج بـ«آداب حلوان».. صور

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الوطن
11:31 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
خبراء الإعلام يناقشون مشروعات تخرج بـ«آداب حلوان»

خبراء الإعلام يناقشون مشروعات تخرج بـ«آداب حلوان»

ناقش قسم الإعلام بكلية الأداب جامعة حلوان، مشروعات تخرج شعبة العلاقات العامة، بحضور العديد من الخبراء الإعلاميين المشاركين في لجان التحكيم، وضمت اللجنة الخبير الإعلامي محمد السعدي عضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات، والمنتج هشام سليمان، والدكتور إبراهيم والي أستاذ الطباعة بالجامعة الأمريكية.

وأثنت اللجنة على مستوى الطلاب في مشروعات «منقلة وتاك دوم وبداية وكيميت وعيش سنك»، التي تناولت حملات مختلفة، وتطبيقات إلكترونية متميزة، وحصل الطلاب المميزون، على وعد بالتدريب خلال الفترة المقبلة ببعض الوكالات.

وقالت الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام، إن الرعاية التي حصل عليها القسم من رئيس الجامعة، والاهتمام الذي أولته الدكتورة مها حسني عميد الكلية للقسم، جعل اليوم مميزا، إضافة لحصول القسم على اعتماد الجامعة لبرنامجها الخاص بالإعلام الرقمي، الذي يؤكد سعي القسم لتطوير أدواته بمساندة الكلية والجامعة.

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