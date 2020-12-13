رئيس الإعلام الرياضي: خبراء بوزارة الشباب وإعلاميون ينضمون للجنة قريبا

قال أسامة أبو زيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات في تشكيل اللجنة بعدما تمت الموافقة على طلب الاستقالة الذي تقدم به 3 من أعضائها.

وأشار أبو زيد في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن اختيار الذين سيتم تعيينهم له معايير وضوابط حسب لوائح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "لوضع النقاط على الحروف" بحسب تعبيره، كاشفا عن أن المعينين سيكونون من المخصصين بتقييم الأداء في وزارة الشباب والرياضة ومن الإعلاميين أيضا.

وقد تقدم 3 أعضاء بلجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي باستقالتهم لكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب ما اعتبروه عدم تفعيل للجنة ووقف نشاطها واجتماعاتها، حيث قالوا في استقالتهم: "نعتذر عن عدم الاستمرار في عضوية اللجنة لعدم فاعليتها وانقطاع أنشطتها واجتماعاتها.. ونتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد، مقدمه كمال الدين رضا، سامي عبدالفتاح، صلاح دندش".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين، هم سامي عبدالفتاح عامر هلال، الصحفي في المساء، ومحمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.