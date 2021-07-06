صاحب أطول رحلة تجديف في النيل: قطعت 1230 كيلومترا

كشف حاتم قنديل، مواطن مصري اجتاز أطول رحلة تجديف في نهر النيل، عن تفاصيل محطات التجديف التى قطعها خلال رحلته النيلية، قائلا إن الرحلة التي قطعها طولها أكثر من 1230 كيلومترًا، لافتًا إلى أنه لا يوجد أحد قطع هذه المسافة، والتحدي أنه جدف حوالي 50 كيلومترا في اليوم لمدة 26 يومًا.

وأضاف «قنديل» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه وصل إلى رأس البر يوم الجمعة الماضي، وبعدها طُلب منه الاتحاد الدولي للتجديف، الدخول إلى جزء آخر، وبالفعل دخل إلى هذا الجزء وانتهى منه يوم السبت، مشيرًا إلى أن اتحاد التجديف المصري، يعد ملفًا لكي يُسجل هذا الرقم.

وأشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تواصل معه لمعرفة ماذا يمكن أن يحدث في الفترات المقبلة، كما أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تواصلت معه للتعاون معه في مبادرة «اتحضر للأخضر» التي تنفذها الوزارة للحفاظ على البيئة.

وفي وقت سابق، قال حاتم قنديل، إن مغامرته تأتي تحت شعار «النيل حق لمصر والمصريين»، مشيرًا إلى أن محطات التجديف التي قطعها خلال رحلته النيلية، تشمل 26 محطة للتجديف، تبدأ من أسوان حتى الوصول إلى رأس البر بمحافظة دمياط.

وأوضح أن الهدف من مغامرته فى التجديف لهذه المسافة تسليط الضوء ونشر الوعي الصحي، والترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوعوية حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال سعيه إلى تسجيل رقم قياسي جديد لمصر بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بقطع مسافة 150 كيلومتر تجديف بنهر النيل خلال 24 ساعة، ليكون أول مصري يقطع هذه المسافة، بالإضافة إلى ذلك، التجديف لمسافة 50 كيلومتر يومياً من أسوان إلى دمياط.