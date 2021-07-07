10 تصريحات لوزير الخارجية اليوم عن السد الإثيوبي: المفاوضات لن تكون بلا نهاية

ظهر السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مرتين على الفضائيات، خلال الساعات الماضية، أطلق خلالهما العديد من التصريحات، تزامنًا مع إعلان أديس أبابا البدء رسميًا في الملء الثاني للسد الإثيوبي، والتحضير لجلسة مجلس الأمن، المقرر أن تنعقد الخميس المقبل، لبحث هذه الأزمة، حيث أجرى «شكري» مداخلة هاتفية مع قناة «العربية» الإخبارية، ولقاء خاصا مع قناة «EXtra News» الفضائية.

أبرز تصريحات وزير الخارجية اليوم عن السد الإثيوبي

ونعرض لكم في السطور التالية أهم تصريحات وزير الخارجية اليوم عن السد الإثيوبي:

1- مصر والسودان يمتلكان القدرة والإرادة، للدفاع عن مصالحهما المائية، بشكل يُحقق مصلحة شعبيهما.

2- مصر تدعو دائما إلى التوصل لاتفاق وحلول للقضايا والمشكلات، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتسعى لإزالة أي توتر.

3- لا يمكن أن تكون المفاوضات بلا نهاية.

4- اجتماع مجلس الأمن للمرة الثانية للعام الثاني على التوالي، لتداول قضية السد الإثيوبي، دليل واضح على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لهذه القضية.

5- هناك تفهم وتقبل لانعقاد المجلس لمناقشة القضية، وهذا يبرهن على نجاح الدبلوماسية المصرية في هذه القضية، وجعلها بندًا على جدول أعمال مجلس الأمن.

6- اللقاء مع مندوبي روسيا والصين بشأن هذه القضية كان لقاءً مثمرًا، في إطار التحضير لهذه الجلسة.

7- أقول للمصريين، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطون هذه القضية أولوية قصوى، لأنها قضية وجودية ولا يمكن التهاون فيها.

8- مصر لن تدخر جهدًا في تحقيق مصلحة الشعب، والمواطن المصري على المستوى الفردي، وبالتالي كل الجهود مسخرة لاستخلاص المصلحة، وحماية المواطن المصري.

9- الموقفان المصري والسوداني كانا واضحين وصدرت عنهما بيانات تؤكد رفض البلدين لهذا الموقف الأحادي.

10- الملء الثاني للسد الإثيوبي، يعقد الوصول إلى اتفاق ويعقد مسار المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي.