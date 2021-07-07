عضو مجلس إدارة نادي شهير.. قصة سقوط رجل أعمال هارب من 124 حكمًا في قبضة الأمن

اشتبه أحد الأكمنة الأمنية في منطقة التجمع الخامس خلال رصده الحالة الأمنية، في سيارة رجل خمسيني، وقامت قوات الأمن بتفتشيها وفحص بطاقة الرقم القومي لقائدها تبين أنه رجل أعمال هارب من 124 حكمًا قضائيًا في قضايا تبديد، وعضو سابق في مجلس إدارة نادي رياضي شهير.

سقوط المتهم

واقتادت أجهزة الأمن رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة نادي رياضي شهير إلى قسم التجمع الخامس، وتحرر محضر بالقبض عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة باستيفاء وضعه القانوني.

القبض على المتهم

وقال مصدر أمني، إن المتهم ألقى القبض عليه عندما اشتبه فيه أحد الضباط في الكمين وطلب منهم هوية تحقيق الشخصية، وعندما اعترض الرجل في البداية محاولًا أن يقنع الضابط بأنه رجل أعمال وكان عضوا لمجلس إدارة نادي رياضي شهير، رفض الضباط السماح له بالمرور وطلب منه الانتظار حتى فحص بطاقة الرقم القومي التي حصل عليها منه، وبعد عدة دقائق تبين من الفحص أنه هارب من أحكام قضائية في قضايا تبديد وصادر ضده عدة أحكام من عدة جهات.

ترحيل رجل الأعمال لقسم الشرطة

وأضاف المصدر، أن رجل الأعمال تم ترحيله إلى قسم شرطة التجمع الخامس تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية معه بشأن تنفيذ تلك الأحكام في حالة إذا كان أي منها نهائيًا، وفي حالة إن كانت أحكام ابتدائية يحق له أن يقدم استئنافًا عليها.