كريم عبد العزيز لـ«الوطن» عن «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»: عايزين نهدِّي النفوس في البيوت

احتفل الفنان كريم عبدالعزيز، بالأمس، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في إحدى دور العرض السينمائية استعدادا لطرحه للجمهور اليوم الأربعاء.

وقال كريم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» هو عبارة عن دراما اجتماعية بشكل كوميدي خفيف يتم فيه مناقشة أزمات الزواج والطلاق.

وتابع كريم عبد العزيز قائلا: «إحنا عايزين نهدي النفوس في البيوت ما بين الرجالة والستات ودا اللي عايزين نعمله من خلال الفيلم».

كما عبَّر الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بطرح الفيلم، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق الرسالة التي يسعى إليها.

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» هو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج معتز التوني.