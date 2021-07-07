هاني الناظر يقدم 9 نصائح طبية مهمة لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

قدم الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، بعض النصائح الطبية لطلاب الثانوية العامة وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب الناظر: «بناتي وأبنائي طلاب الثانوية العامة، أيام قليلة وتبدأ الامتحانات، وبهذه المناسبة أدعو الله أن يوفقكم ويحفظكم ويكتب لكم النجاح والتفوق وأذكركم بالآتي:

١-النوم ليلة الامتحان يكون مبكرا وبما لا يقل عن ثماني ساعات.

٢- الحرص على تناول وجبة الإفطار قبل التوجه للامتحان ومعها كوب من عصير الليمون المحلي بعسل النحل.

٣- ارتدي الكمامة في وسائل النقل وأنت ذاهب للجنة الامتحان ولا تنزعها نهائيا إلا بعد عودتك للمنزل.

٤- احتفظ بزجاجة مياه خاصة بك لاستعمالك الشخصي ولا تتبادلها مع الأصدقاء.

٥- لا تتناول أي أطعمة أو مشروبات مكشوفة طوال تواجدك خارج المنزل.

٦-عند مقابلة زملائك لا تصافحهم ولا تحتضنهم ولا تقبلهم وحافظ على مسافة مترين بينك وبينهم.

٧- احتفظ بورق مبلل بالكحول أو بزجاجة كحول صغيرة لاستخدامها في تطهير الأدوات الصحية داخل دورات المياه إذا اضطررت لاستعمالها.

٨- بعد العودة للمنزل اغسل يديك ووجهك بالماء والصابون جيدا وانصح بالاستحمام أفضل.

٩- إذا كنت تستعمل كمامة قماش يجب غسلها جيدا بالماء والصابون بعد رجوعك مباشرة للمنزل واتركها تجف حتى يمكنك استعمالها في اليوم التالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومديريات الأمن والصحة، لتوفير بيئة آمنة لعقد الامتحانات.