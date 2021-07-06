«التعليم» تعلن 5 قرارات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم 10 يوليو الجاري وتستمر ليوم 3 أغسطس.

وطالب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، رؤساء اللجان خلال خطابه لهم، بتكليف مديري الإدارات التعليمية بتوفير عدد 10 من المعلمين أو الإداريين؛ لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم، وتواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعـد الطلاب أثناء وبعـد إتمام إجـراءات التعقيم.

وأكد حجازي أن استخدام العصا الإلكترونية يتم طبقا للآتي: «أثناء دخول الطلاب، داخـل لـجـان السير الفرعية من الساعة 9.20 حتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية».

وأضاف حجازي خلال خطابه، على ضرورة تكليف أخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هـو التابلت المسـلـم لـه مـن الـوزارة داخل المنظومة وغير مهكر، وفي حالة اكتشاف أي جهـاز خـارج المنظومـة يـتـم سـحبه قبـل بـدء الامتحـان وإذا بـدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين).

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لا يحق للفئات التي لم تتسلم التابلت المنازل، والباقي للإعادة، الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت، وفي حالة ثبوت حالات غش يتم رصدها عن طريق غرف العمليات المشكلة وثبوت عـدم قيام الملاحظين والمراقيين ورئيس اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للحـد مـن ظـاهـرة الـغـش سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، أما في حالة قيـام الملاحظين والمراقيين ورئيس اللجنة باكتشاف حالـة الغـش وثبوت إدانة الطالـب يـتم مكافأتهم.

وقال حجازي، يسمح للمحافظ ومدير المديرية فقـط الـدخول لمقر اللجـان لمتابعة أعمال الامتحانات بدون إصدار أي تصريحات إعلامية، وفي حالة وجود عجز بالمنتدبين يتم إخطار عضو لجنة الإدارة باللجنة لمخاطبة لجنة الإدارة لسد العجز.