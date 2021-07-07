أبطال «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحتفلون بالعرض الخاص «صور»

احتفل أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، مساء أمس، بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور العرض السينمائية استعدادا لطرحه للجمهور اليوم الأربعاء.

احتفال أبطال «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وحضر العرض الخاص كثير من أبطال الفيلم، وعلى رأسهم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف شرف الفيلم منهم شيماء سيف وهيدي كرم وأيضا مؤلف العمل أيمن وتار والمنتج وائل عبدالله.

كما حضر العرض الخاص عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة كريم عبدالعزيز وأبطال العمل ومنهم هنا شيحا وأكرم حسني وسيد رجب وأحمد زاهر وبناته ورامي إمام ودياب وحمادة هلال وبشرى ومحمد عبد الرحمن وعدد كبير من النجوم.

يذكر أن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» سيتم عرضه في السينمات ابتداء من يوم 7 يوليو في جميع دور العرض.

أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» هو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وأحمد حلاوة ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج معتز التوني.

فكرة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وتدور فكرة الفيلم حول إعلامي يُدعى «خالد مختار» وهي الشخصية التي يجسدها الفنان كريم عبدالعزيز ويبحث عن كثير من الحقائق ويتسبب في أزمة تقلب الأحداث رأسا على عقب في العمل.