تحريات حريق مخزن اللبيني: النيران التهمت 3 دراجات.. وهرب العاملون به

كشفت التحريات الأولية حول حريق مخزن اللبيني بالهرم، أن المخزن المحترق خاص بورشة تصليح دراجات نارية، وأن 3 منها تفحمت داخل الورشة بسبب النيران، وقبل تمكن الحماية المدنية من السيطرة على النيران بشكل كامل، بالمياه والرغاوي، ثم إجراء عمليات التبريد.

كما كشفت التحريات الأولية عن هروب العاملين بالورشة، كونها غير مرخصة.

وتمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق محدود في مخزن دراجات نارية بالطابق الأرضي، في عقار بشارع اللبيني بالهرم، دون وقوع إصابات.

وتلقت الحماية المدنية بلاغًا بالحريق ودفعت بـ3 عربات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

كما دفعت هيئة الإسعاف بعربة إسعاف مجهزة، تحسبا لوقوع مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة بالواقعة.