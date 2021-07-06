تفاصيل حريق فندق هيلتون سيدي بشر.. خسائر محدودة ومخاوف كبيرة

برزت تفاصيل حريق فندق هيلتون سيدى بشر، الذي حدث مساء أمس، وتسبب في خسائر مادية للفندق الشهير في شرق المدينة، ناهيك عن مخاوف عدد كبير من المصطافين، الذين انتابهم القلق من حدوث مكروه لهم، في حال تواجدهم في فنادق الإسكندرية، الأمر الذي قد يشكل مشكلة في مصيف 2021.

تفاصيل حريق فندق هيلتون سيدي بشر: هلع بعد منتصف الليل

بداية الواقعة بتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً في الساعات الأخيرة من مساء أمس الاثنين، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة سيدي بشر.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بـ «تراس» الطابق الثالث بالفندق المشار إليه.

تفاصيل حريق فندق هيلتون سيدى بشر: عقب سيجارة السبب

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في تراس الفندق الشهير الواقع بمنطقة سيدي بشر، ورجحت المعاينة الأولية والتحريات نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة، ما أدى إلى اندلاع النيران بأحد المقاعد بالتراس، وذلك دون حدوث أي وفيات أو إصابات.

تفاصيل حريق فندق هيلتون سيدى بشر: خسائر محدودة

وقال مصدر من فندق هيلتون سيدى بشر إن خسائر الحريق الذي وقع في الطابق الثالث تعد محدودة، واقتصرت على «موكيتات التراس» وبعض الأخشاب والديكورات المتواجدة مكان الحريق.

واضاف المصدر لـ«الوطن» أنه تم الدفع بعمال لإصلاح التلفيات التي وقعت في الطابق الثالث نتيجة للحريق، بعدما أنهت النيابة العامة عملها للوقوف على سبب الحريق ومعرفة الفاعل في حال تبين أنه تم بفعل فاعل، مؤكداً أن جميع نزلاء الفندق بسلام ولم يصبهم أي مكروه.

وينتظر أصحاب الفنادق بالإسكندرية موسم المصيف من أجل ارتفاع نسبة الإشغال في الفندق، خاصة مع ركود حركة السياحة في الفترة الماضية، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.

وتشهد فنادق الإسكندرية هذا الموسم، ارتفاعاً في نسبة الإشغال خاصة الفنادق الواقعة على كورنيش الإسكندرية، وذلك بعد فتح الشواطئ أمام الزوار، إضافة إلى تحسن طفيف في طقس المدينة الساحلية.