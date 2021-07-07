بشرى لأصحاب المعاشات.. اعرف إزاي تقبض من «فوري» اللي تحت بيتك

كشف اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، تفاصيل إتاحة صرف المعاشات عبر محافظ الهاتف المحمول بدءا من أغسطس المقبل وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن مبادرة برعاية البنك المركزي ضمن خطة الشمول المالي.

وأوضح عوض أن هيئة التأمينات الاجتماعية بدأت بالفعل تحويل عدد كبير من بطاقات الصرف البلاستيكية الخاصة بالهيئة لكروت ميزة وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي الذي تنتهجه الهيئة.

وأشار عوض إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة و4 شركات المحمول لإتاحة صرف المعاشات على المحافظ الإلكترونية وذلك من أجل التيسير على أصحاب المعاشات.

وخطوات الحصول على المعاش عبر محفظة الهاتف المحمول كما يلي:

1-توجه لمقر خدمة عملاء الشركة التابع لها خط المحمول الخاص بك.

2-اطلب عمل محفظة على خط هاتفك المحمول ويتم عملها مجانًا.

3-يمكنك التقدم بطلب لتحويل المعاش على محفظة الهاتف المحمول.

4-يتم تحويل المعاش عليها بدءا من الشهر الثاني لتقديم طلب التحويل.

5-تعمل المحفظة كحساب جاري بدون مصاريف بنكية.

6-يمكنك تسديد كل المدفوعات الحكومية والفواتير.

7-تسديد كل المشتريات عن طريق محفظة الهاتف المحمول «الموبايل».

8-يمكنك سحب الأموال بصورة نقدية ويمكنك صرف المعاش بدون الذهاب لمكاتب البريد ويمكنه صرف أموال من ماكينات «فوري» و«مُمكن» الموجودة في محلات البقالة والسوبر ماركت وغيرها ومتاحة في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية «صاحب المعاش يقدر يسحب المعاش من السوبر ماركت اللي تحت بيته».

9-عمل حد أقصى لرسوم السحب والعمليات على أن يستفيد من هذه العمليات بنقاط ومزايا وعروض يحصل عليها مقابل لهذه الرسوم من شركات المحمول.