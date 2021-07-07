بعد عودتها للمسرح.. أبرز مسرحيات شريهان في مشوارها الفني «صور»

تعد الفنانة شريهان واحدة من كبار النجوم في الفن المصري والعربي، قدمت خلال مشوارها العديد من الأعمال الفنية سواء بالسينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية، إلا أنها برعت بشكل كبير في مجال الاستعراض لتصبح واحدة من رواد فن الاستعراض في الوطن العربي، ودومًا ما قدمت أعمالها الاستعراضية في المسرح والفوازير والتي قد حققت فيها نجاحًا كبيرًا يصعب على فنانة أخرى تكراره.

وخلال الفترة الماضية أعلنت منصة «شاهد» عن عرض المسرحية الجديدة للفنانة شريهان والتي تأتي بعنوان «كوكو شانيل»، وينتظر عدد كبير من عشاق ومحبي النجمة شريهان عودتها للفن والمسرح مرة أخرى، وتستعرض «الوطن» في ذلك التقرير أبرز المسرحيات التي قدمتها شريهان خلال مشوارها الفني وحققت نجاحًا كبيرًا وظلت تلك العروض المسرحية عالقة بذاكرة وقلوب الجمهور حتى الآن.

سُك على بناتك

عام 1980 تم عرض مسرحية «سُك على بناتك» من بطولة وإخراج «الأستاذ» فؤاد المهندس وتأليف الكاتب المسرحي لينين الرملي، وشارك في بطولتها سناء يونس، محسن محيي الدين، أحمد راتب ومحمد أبو الحسن.

وجسَّدت شريهان خلال أحداث المسرحية، شخصية الابنة الصغرى «سوسو»، وتروي المسرحية الأحداث التي تعيش فيها أسرة «الدكتور رأفت» وهو أب لثلاث بنات ولديه هدف واحد وهو أن يقوم بتزويجهن لكي يستطيع هو الآخر الزواج بحبيبته التي يحبها في السر، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة حينما تعرف «سوسو» بهذا الأمر لكنها تتكتم عليه، وتتعقد الأمور بسبب مشكلات ابنته الكبرى «فوزية» المستمرة مع زوجها «حنفي»، وارتباط ابنته الوسطى «نادية» برجل متزوج.

وعلى الرغم من مرور ما تجاوز الثلاثين عامًا على العرض الأول للمسرحية إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا مستمرا حتى الآن، وارتبط بها الجمهور بشكل كبير، وخاصة في الأعياد حينما يتم عرضها على شاشة التلفزيون.

إنت حُر

في العام التالي تتعاون مرة أخرى شريهان مع الكاتب المسرحي لينين الرملي في مسرحية «إنت حُر» والتي جسد بطولتها وأخرجها الفنان محمد صبحي، وجسدت شريهان خلال أحداث المسرحية شخصية «سوسو» أيضًا زوجة البطل.

ودارت أحداث المسرحية حول مفهوم الحرية وكيف يستطيع الإنسان استخدامها بشكل صحيح، وما هي حدود حرية الإنسان، والنتائج المترتبة عليها من خلال سلسلة من المواقف الكوميدية، وشارك في بطولة المسرحية محمود القلعاوي، هناء الشوربجي، ناجي سعد، صلاح عبد الله وأحمد آدم.

المهزوز

في عام 1985 جاء التعاون الثاني بين الثلاثي شريهان، لينين، صبحي من خلال مسرحية «المهزوز» وجسدت شريهان من خلالها شخصية «فيفي».

وتدور أحداث المسرحية حول «عزوز» وهو موظف بالتخطيط، يسكن بمفرده في شقة بالزمالك وظل في علاقة خطوبة لمدة 7 سنوات ولكن من ضمن عيوبه عدم القدرة على اتخاذ قرار، حتى يدعو زميلته في العمل «فيفي» لمنزله ليسمع بعد ذلك في تليفون منزله عن طريق الخطأ لمكالمة بين «الحنش والمعلم سرسع» للتخطيط لقتل جاره وتستمر أحداث المسرحية.

شارك في بطولة المسرحية محمد صبحي، شريهان، محمود القلعاوي، صلاح عبدالله، أحمد آدم ومصطفى رزق.

علشان خاطر عيونك

وفي عام 1987 تقدم شريهان مع الأستاذ فؤاد المهندس والمخرج الكبير حسين كمال واحدة من أشهر المسرحيات «علشان خاطر عيونك» والتي جاء عرضها بعد تقديم شريهان لفوازير رمضان الشهيرة، وتأتي أهمية المسرحية بأنها كانت مسرحية استعراضية استطاعت من خلالها شريهان لفت الأنظار إليها بموهبة الاستعراض بعد نجاحها بتقديم الفوازير.

وشارك في بطولة المسرحية «محمود الجندي، سهير الباروني، المنتصر بالله، يوسف عيد وفؤاد أحمد»، وتدور أحداث المسرحية حول شقيقين أحدهما مجرم ويموت، والآخر يعمل مُعلما ليجد نفسه يرث ملهى ليليا مِلك أخيه ومضطرًا لإدارته ورعاية فتاة شابة تحلم بأن تعمل راقصة استعراضية.

شارع محمد علي

وتعد مسرحية «شارع محمد علي» واحدة من أشهر المسرحيات الاستعراضية في مصر والوطن العربي، وجمعت شريهان بعدد من كبار النجوم مثل فريد شوقي، وحيد سيف، هشام سليم، المنتصر بالله وسهير الباروني ومن تأليف بهجت قمر وإخراج محمد عبد العزيز وقدمت في عام 1991.

وتدور أحداث المسرحية داخل شارع محمد علي من خلال فرقة موسيقية واستعراضية، والتي ترتبط بطلتها بقصة حب مع جارها، مع إكتشاف بأن والدتها ما زالت على قيد الحياة وتستمر أحداث المسرحية.

يذكر أن منصة شاهد أعلنت موعد عرض مسرحية شريهان الجديدة: «كوكو شانيل» ابتداءً من 20 يوليو عبر منصة شاهد VIP، وتتناول قصة المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، التي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها جرى إرسالها إلى دار للأيتام.

والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري ويشارك في بطولتها كل من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.