استعدادات مكثفة قبل تحرك السفينة الجانحة من قناة السويس الأربعاء

على مدار 18 ساعة يوميا تواصلت أعمال التجهيز لتحرك السفينة إيفرجيفين من قناة السويس الأربعاء المقبل بعد توقيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة.

قاطرات عملاقة وكبار المرشدين لتوجيه السفينة ايفرجيفن من قناة السويس

وقالت مصادر مسؤولة بهيئة قناة السويس إن السفينة إيفرجيفين الجانحة سترافقها اثنتين من كبرى قاطرات هيئة قناة السويس بدءا من تحركها من منطقة البحيرات وحتى خروجها من بورسعيد.

وأضافت المصادر أن الهيئة ستدفع بإثنين من كبار المرشدين لإرشاد السفينة خلال عبورها من المجري الملاحي لقناة السويس.

فحص السفينة ايفرجيفن بالكامل قبل العبور

وعملت« الوطن» من مصادر مسؤولة في هيئة قناة السويس انه سيجرى فحص السفينة إيفرجيفين، بالكامل وإجراء تجارب للمحركات و«رفاصات السفينة»، للتأكد من صلاحيتها للإبحار، مؤكدة أن السفينة لا توجد بها أعطال نهائيا حيث سبق فحصها فور وصولها إلى منطقة البحيرات بعد نجاح عملية التعويم وتبين صلاحيتها للإبحار.

بحضور دبلوماسيين.. السفينة ايفرجيفن تغادر قناة السويس الأربعاء

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان رسمي أمس الأحد عن تحرك السفينة إيفرجيفين الجانحة الأربعاء المقبل ومغادرتها قناة السويس بعد التوصل إلي اتفاق نهائي مع الشركة المالكة للسفينة.

وأوضح بيان رسمي لهيئة قناة السويس، أن الفريق أسامة ربيع سيوقع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بحضور عدد من السفراء والشركاء الدوليين، الأربعاء بمبنى المارينا الجديد شرق قناة السويس في تمام الحادية عشرة صباحا وسيتم تصوير مغادرة السفينة من موقع الإحتفالية، وعقد مؤتمر صحفي للفريق بشأن تفاصيل التوقيع.

وعلمت الوطن من مصادر بهيئة قناة السويس، أن التوقيع سيحضره السفير الياباني والقنصل الهندي وبعض الشخصيات الدبلوماسية الأخرى.