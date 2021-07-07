وزير النقل يتفقد مصنع القطارات بشركة ألستوم في فرنسا

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق والوفد المرافق له، مصانع شركة ألستوم بمدينة فالنسين الفرنسية، المتخصص في صناعة قطارات المترو والترام والقطارات الخفيفة (LRT)، حيث ينتج المصنع نحو 300 عربة سنويا من خلال 6 خطوط إنتاج مختلفة، ويصدّر منتجاته لجميع أنحاء العالم، كما يتم توجيه نحو 40% من منتجاته لسكك حديد فرنسا.

واطلع وزير النقل على خطوط الإنتاج المختلفة، بداية من التصميم ثم التصنيع والاختبار والإنتاج، سواء لجسم العربات

الدواخل الخاصة بها، كما تفقد خط اللحام الخاص بالمصنع، والذي يعمل بالكامل بالكمبيوتر دون تدخل العنصر البشري للحصول على لحام بأعلى درجات الجودة.

كما تفقد الوزير خطوط تجميع أجسام العربات المختلفة، ومراحل التقفيل النهائي للعربات والدهان، وتركيب الدواخل، وتفقد كذلك سكك اختبارات المصنع، والتي يتم إجراء اختبارات المسير عليها كافة، حيث تجرى الاختبارات الديناميكية الخاصة بالقطارات على هذه السكك قبل إصدار شهادة الصلاحية لها، كما استقل الوزير أحد القطارات الجاري اختباره على السكة.

وخلال تفقده لمركز التميز، أكد وزير النقل ضرورة العمل على نقل الخبرات والمعرفة سواء على مستوى العنصر البشري أو على مستوى التكنولوجيا بين مركز التميز بفالنسين والهيئة القومية للأنفاق، حيث سبق ونقل مركز التميز خبراته للعديد من الدول، مثل الهند وسنغافورة والبرازيل وجنوب أفريقيا.