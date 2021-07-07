أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة طفل بالمقابر

كشفت تحريات مباحث بندر قنا، غموض واقعة العثور على جثة طفل مجهول الهوية عاريا داخل مدافن منطقة المعنا حيث تبين أن الجثة لطفل يدعى، محمد رجب، 10 سنوات مقيم بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وأوضحت التحريات، أن الطفل مبلغ بغيابه منذ 4 أيام، حيث خرج من منزل أسرته من قرية دندرة يوم الجمعة الماضي عقب صلاة الجمعة، وتقدمت أسرته ببلاغ للشرطة.

وتداول الأهالي صورته على موقع التواصل الاجتماعي بحثا عنه والمساعدة في العثور عليه، ولكن عثروا عليه جثة عارية محروقة، ما يدل على وجود شبهة جنائية وهو ما تحاول الشرطة الوقوف على تفاصيلها.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً ، مساء أمس يفيد بعثور أهالي منطقة المعنا بمحافظة قنا، على جثة مجهولة الهوية داخل المدافن، وبحسب مصدر أمني، تم نقل الجثة، بواسطة سيارة إسعاف، ووضعها في مشرحة مستشفى قنا العام، وذلك بعد معاينة الأجهزة الأمنية.

وتبين أن الجثة لطفل يقدر عمره بنحو 10 سنوات، مجهولة الهوية، عارية تماماً، تم العثور عليها داخل مدافن منطقة المعنا، وحرر محضر الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما طلبت النيابة من مباحث بندر قناالتحريات حول الطفل وأسرته لمعرفة أسباب غياب الطفل في ظروف غامضة.