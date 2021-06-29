نيابة طنطا تصرح بدفن جثة طفل عثر عليها الأهالي بترعة «بحر العنب»

قررت نيابة مركز طنطا، دفن جثة طفل عثر عليه داخل ترعة بحر العنب، التابعة لقرية خلوة ريشة، مركز طنطا وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنها نتيجة سفيكسيا الغرق.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغا بالعثور على جثة طفل يدعي «أحمد.م»، 5 سنوات، في بحر العنب بدائرة المركز، وتبين من التحريات أن الطفل لقى مصرعه، بعد أن جرفه التيار داخل الترعة وعدم اجادته السباحة، متأثرا باسفكسيا الغرق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

في الوقت ذاته، قررت نيابة مركز طنطا، فتح تحقيقا موسعا لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من عمره أسفل مزلقان كفر مسعود بجانب الطريق الزراعي أمام شركة البترول، حيث تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغا من الاهالي بالعثور علي جثه لشخص مجهول الهوية يبلغ عمره 40 عاما، ولم يتم العثور علي اي متعلقات بحوزته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا بعد تحرير محضرا بالواقعة بواسطة مباحث قسم شرطة طنطا وتم إخطار النيابة العامة التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وطالبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.