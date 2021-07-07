وفد البرنامج الرئاسي «دفعة الشهيد منسي» يزور مركز تدريب سقارة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية تقديم كل الدعم لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة خلال جولاتهم بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الأداء داخل الجهاز الإداري وتوفير الدعم والتدريب العلمي والعملي للشباب لصقل مواهبهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة.

دفعة الشهيد أحمد المنسى

وشدد شعراوى خلال متابعه للجولات الميدانية التى قام بها وفد البرنامج الرئاسي «دفعة الشهيد أحمد المنسي» إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للتعرف على طبيعة العمل الميداني والمشروعات المهمة الجارية، على سعى الدولة بناء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية المؤهلة والمدربة على أحدث النظم العلمية فى كافة المجالات والتأهيل والتدريب المستمر للشباب لبناء صف ثانى من القيادات.

وتأتى الزيارة فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتوفير التدريب الميدانى بالمحافظات لمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة من مختلف الدفعات.

وقال شعراوى: إنه تم تنظيم زيارة لـ5 شباب من البرنامج الرئاسى بالقاهرة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث كان فى استقبالهم مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والمشرف على مركز سقارة، حيث تم تنظيم جولة فى مبانى سقارة وقاعات التدريب واستمعوا لشرح كامل ووافى لأحدث الأدوات التدريبية والبنية التكنولوجية المستخدمة فى برامج التدريب .

عرض ملامح خطة 2021

وأضاف أنه تم أيضاً استعراض استراتيجية مركز سقارة فى التدريب وبناء القدرات للعاملين بالوزارة والمحافظات، بالإضافة إلى عرض لملامح خطة تدريب سقارة لعام 2021 وخطة العام المقبل، موضحا أن الزيارة تضمنت أيضاً عرض لتجربة مركز سقارة فى إعداد الخطط السنوية للتدريب بالتعاون مع المحافظات وقيادات الوزارة والجهات الخارجية.

ولفت إلى أن شباب البرنامج الرئاسى استمعوا كذلك إلى مقترح منصة التدريب عن بعد والجارى تطويرها بسقارة فى إطار التعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ بالإضافة إلى استعراض جميع جوانب التعاون السابقة والجارية بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سقارة لعقد دورات تدريبية متميزة لكوادر المحليات.

وتابع: أنه تم أيضاً تنظيم زيارة أخرى لعدد 5 من شباب البرنامج الرئاسى بمحافظة الجيزة لمركز سقارة للتدريب بحضور الدكتورة هند عبدالحليم نائبة المحافظ، حيث تم إطلاع المتدربين من الشباب على استراتيجية التدريب بالمركز وخطط التدريب السنوية للعاملين بالوزارة والمحافظات والبرامج الجارية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما شاركوا فى ورشة عمل بالمركز.

وأشاد المتدربين من شباب البرنامج الرئاسى بالقاهرة والجيزة فى ختام جولاتهم الميدانية بالمستوى المتميز لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مؤكدين أهمية الدور الذى يقوم به المركز لرفع كفاءة وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية، وبمستوى المتدريب من زملائهم فى بعض المحافظات الذين تخرجوا من دورات قادة المستقبل وبعض البرامج التدريبية الآخرى التى ينظمها مركز سقارة.