قطع مياه الشرب عن مدينة الفيوم لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي لها، اليوم، عن قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن منطقة البارودية البحرية، وذلك بسبب قيام الشركة بأعمال الربط للخطوط الجديدة خط 4 بوصة «بلاستيك»، وخط 6 بوصة «بولي ايثيلين» في شارع بحر ترسا القديم وشارع بحر ترسا الشرقي بمنطقة البارودية البحرية بمدينة الفيوم، لتحسين ضغوط المياه في تلك المناطق، وضمان وصول المياه بصورة مستمرة إلى كافة المناطق، وعدم حرمان أي من المواطنين من حقهم في الحصول على كوب مياه نظيف.

موعد انقطاع مياه الشرب بالفيوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيانها، أنّ أعمال ربط المواسير تستلزم قطع المياه لمده 6 ساعات تبدأ 10 صباحاً اليوم الأربعاء وتنتهي في الرابعة مساءً من نفس اليوم، والذي يتسبب في قطع المياه عن منطقة البارودية البحرية فقط.

الشركة تطالب المواطنين بتدبير احتياجاتهم

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، خلال البيان الصحفي الذي أصدرته، سكان منطقة البارودية، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع حتى لا يعانوا من انقطاع المياه ولا تتأثر حياتهم بسببها.

فنطاس مياه شرب نظيفة للمواطنين

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنّه في حالة احتياج المواطنين لمياه الشرب، يمكنهم الإتصال بالخط الساخن للشركة، وسترسل لهم فنطاس مياه شرب نظيفة على الفور ليتمكنوا من ملئ المياه منه وقضاء حاجتهم لحين إعادة المياه مرة أخرى.

مليار و400 مليون لتوصيل مياه الشرب

جدير بالذكر أنّ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن خلال اليومين الماضيين، أنّ تكلفة مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بلغت مليار و400 مليون جنيهاً.