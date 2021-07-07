بعد 24 ساعة.. الأهالي يقتلون «سلعوة» التهمت ذراع طفلة بالفيوم

24 ساعة كاملة كانت مدة البحث، لم ينام خلالها أحد، الجميع يبحث في كل اتجاه عن تلك «السلعوة» التي عقرت شابا وطفلا، والتهمت ذراع طفلة وأصابتها برعب، في منطقتي جنينة الحصري والعُرضي بمدينة الفيوم، خصوصا بعد حالة الذُعر التي تسببت فيها لأهالي المنطقة، الذين حبسوا أبنائهم وزوجاتهم بالمنازل، ومنعوهم من الخروج، خوفا عليهم من أنّ تعقرهم، حتى يتمكنوا من التخلص منها.

وفشل الأهالي في قتل «السلعوة» عدة مرات؛ بسبب سرعتها الشديدة، لكن أصر الجميع على الوصول إليها، وبحثوا عنها في كل الشوارع المحيطة حتى نالوا منها.

خطة محكمة لقتل «السلعوة»

لم يتمكن أهالي العُرضي بالفيوم، من الإمساك بـ«السلعوة» بسبب سرعتها، فخففوا الإضاءة ثم اختبئوا خلف أبوابهم ينتظرون مرورها، وما أن جاءت إلى إحدى الحارات بالمنطقة إلا وفاجئوها وانقضوا عليها مثلما فعلت مع المارة، وأبرحوها ضربا بالشوم والعُصي حتى سقط جثة هامدة، واطمأنت قلوبهم بعد ساعات طويلة من الرعب والخوف على أبنائهم.

فرحة «سما» بقتل «السلعوة»

وما أنّ تأكد الأهالي من قتل «السلعوة»، أحضر والد الطفلة سما حسن، 10 سنوات، ابنته لتراها، وتطمئن لموتها بنفسها، بعدما دخلت في حالة نفسية سيئة، وأصيبت بحالة من الرعب والهلع بسبب هجومها عليها فجأة خلال سيرها في الشارع، والتهامها جزء من ذراعها، متسببةً في حدوث حفرة بذراعها، وجرى نقلها إلى مستشفى الفيوم العام في حالة صعبة

«السلعوة» عقرت 3 أشخاص

وكان أهالي منطقة جنينة الحصري والعُرضي قد تفاجئوا بوجود «سلعوة» في الشارع، وعقرت شابا يدعي أحمد عثمان الشريف، فتوجه إلى المستشفى وتلقى حقنة «تيتنوس»، بالإضافة إلى المصل، ثم طفلا آخر، وبعد قليل الطفلة سما، بينما كانت تسير في الشارع ذاهبةً لمنزل صديقتها لتلهو معها، والتهمت جزءا من ذراعها، ولولا مرور عم الطفلة بالصدفة وإنقاذه لها، لكانت التهمتها بالكامل.