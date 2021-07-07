التضامن: أكثر من 2 مليون مستفيد بـ«تكافل وكرامة» لديهم بطاقات تموين

قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إنّه سيتم إضافة 100 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات إلى برنامج «تكافل وكرامة»، خلال يوليو الحالين، فضلا عن إضافة 70 ألف طالب جامعي لبرنامج «تكافل»، ليحصل كل طالب على مبلغ يتراوح من 250 جنيهًا وحتى 300 جنيه، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعب، فب تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» طبقا لنوع الدعم، كما يلي:

- أصحاب البطاقات من برنامج «تكافل»: 2 مليون و113 ألفا و171، بنسبة 62.71%.

- المستفيدون أصحاب البطاقات من برنامج «كرامة»: مليون و256 ألفا و564، بنسبة 37.29%.

- المستفيدون أصحاب بطاقات الصرف من برنامج «كرامة - مسنين»: 386 ألفا و337 بنسبة 11.46%.

- المستفيدون أصحاب بطاقات الصرف من برنامج «كرامة - ذوي إعاقة»: نحو 858 ألفا و574، بنسبة 25.48%.

- المستفيدون أصحاب بطاقات الصرف من برنامج «كرامة - أيتام»: 11 ألفا و653 بنسبة 0.35%.

- المستفيدون أصحاب بطاقات الصرف «الأميين»: 2 مليون و063,و814 بنسبة 61.25%.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ عدد الأسر المسجلة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، يبلغ عددهم 9 ملايين و250 ألفا و169، وعدد أفراد الأسر المسجلة 33 مليونا و666 ألفا و237، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة فعليا إلى 3 ملايين و369 ألفا و735 بنسبة 36.43% من إجمالي عدد الأفراد المسجلين.

5 ملايين و880 ألف أسرة مرفوضة بـ«تكافل وكرامة»

وأوضحت المؤشرات الاحصائية لبرنامج «تكافل وكرامة»، أنّ عدد الأسر المرفوضة أو الموقوفة، يبلغ 5 ملايين و880 ألفا و434 أسرة، بنسبة 63.57%، بينما وصل عدد الأفراد المرفوضة والموقوفة 21 مليونا و796 ألفا و618 بنسبة 64.74%.

وأكد التقرير أنّ عدد مستفيدي «تكافل وكرامة» ممن لهم بطاقة تموين، يبلغ 2 مليون و181 ألفا و802 بنسبة 64.75%، وعدد من لديه تأمين صحي، يبلغ نحو 3 ملايين و623 ألفا، و818 بنسبة 30.53%.