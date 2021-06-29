التضامن: إضافة 100 ألف يتيم لـ«تكافل وكرامة» بالتنسيق مع الجمعيات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية يستهدف 447,8 يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها مليار و341 ألف جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا، وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

إضافة 70 ألف طالب جامعي لبرنامج «تكافل»

ومن جانبه، قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لـ«الوطن» إنه سيجري إضافة 100 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات لبرنامج «تكافل وكرامة»، مشيرا إلى أنه سيجري إضافة 70 ألف طالب جامعي لبرنامج «تكافل»، ويحصل كل طالب على مبلغ يتراوح من 250 جنيهًا وحتى 300 جنيه.

القباج: الرئيس أوصى بدعم طلاب الجامعات من الفئات الأولى بالرعاية

وأشارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيجري ضم عدد من الفئات الأكثر هشاشة، وهم المسنين فوق 65 عامًا، وذوي الإعاقات الشديدة، وكذلك فئة الطلاب، مؤكدة أن الرئيس أوصى بدعم طلاب الجامعات من الفئات الأولى بالرعاية، لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، وكي لا يُحرم أحد من مزايا تعليمية بسبب فقره أو إعاقته.

وفيما يتعلق بالأسر البديلة، أوضحت وزارة التضامن، أن إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11 ألفا و633 أسـرة كافلة لــ 11 ألفا و825 طفلا وطفلة داخل مصر، بالإضافة إلى 123 طفلا داخل 122 أسرة خارج مصر.

تفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا على الأسر الكافلة

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة وصلت إلى 85% من المكفولين والشباب فوق 18 سنة، بنسبة 15% من الإجمالي العام، موضحة أنه جرى تفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وإضافة لقب عائلة الأسر الكافلة للأطفال المكفولين لديها.