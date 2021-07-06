بالأرقام.. المراحل العمرية لمستفيدي «تكافل وكرامة » ونسب توزيعهم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد الأسر المسجلة فى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة »، وصلت إلى 9 ملايين و250 ألف أسرة، خلال شهر يونيو2021، بينما وصل عدد الأفراد المستفيدة 33 مليونا و666 ألفا و237 فردا.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن المرحلة العمرية لجميع أفراد الأسر المقبولة بـ«تكافل وكرامة»، على مستوى المحافظات خلال شهر يونيو 2021 جاءت كالتالى:

- الأفراد من حديث الولادة إلى ماقبل الـ6 سنوات - ذكور، نحو 383 ألفا و446 شخصا بنسبة 3.23%.

- الأفراد من حديث الولادة إلى ماقبل الـ6 سنوات- إناث، نحو 365ألفا و359 بنتا، بنسبة 3.08%.

- الأفراد من 6 سنوات إلى ماقبل 18 سنة - ذكور، 2 مليون و233 ألفا، و132 فردا، بنسبة 18.81%.

- الأفراد من 6 سنوات إلى ماقبل 18 سنة- إناث، نحو 2 مليون و138 ألفا و907 إناث، بنسبة 18.2% .

- وصلت نسبة الذكور من 18 سنة إلى ماقبل 24 سنة، إلى 527 ألفا و712مواطنا، بنسبة 4.45%.

- الأفراد من 18 سنة إلى ماقبل 24 سنة - إناث، نحو 532 ألفا و156 أنثى بنسبة 4.48%.

- وصل عدد الأفراد المستفيدين من سن 24 سنة وحتى 35 سنة من الذكور، نحو 590 ألفا، و637، بنسبة 4.98%.

-وصل عدد الأفراد المستفيدين من سن 24 سنة وحتى 35 سنة من الإناث 1.071.841، بنسبة 9.03%.

- وصل عدد الأفراد المستفيدين من سن 35 إلى 49 عاما، من الذكور نحو مليون و274 ألفا و457، بنسبة 10.74%.

- وصل عدد الأفراد المستفيدين من سن 35 إلى 49 عاما، من الإناث مليونا و227 ألفا، بنسبة 10.34%.

- وصل عدد الأفراد المستفيدين من سن 49 وحتى 65 عاما، من الذكور 619 ألفا و708، بنسبة 5.2%.

- وصل عدد الأفراد المستفيدين من سن 49 وحتى 65 عاما، من الإناث 399 ألفا و754، بنسبة 3.37%.

-وصل عدد الأفراد المستفيدين من سن65 سنة فأكبر، من الذكور 221 ألفا و527، بنسبة 1.87%.

- وصل عدد الأفراد من سن 65 سنة فأكبر من الإناث 283 ألفا و617 بنسبة 2.39%.