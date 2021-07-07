محافظ الإسكندرية: توقيع غرامات مالية على 7 من مستأجري الشواطئ

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقريرا شاملاً من اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم، حول الحملات الرقابية ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشواطيء الإسكندرية، منذ إعادة فتح الشواطئ تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وحتى الآن.

واستعرض التقرير الخاص بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ونسب الإشغال بالشواطئ والتي وصلت أيام الإجازات إلي 100 % وفقاً للقواعد المسموح بها في ظل الإجراءات الإحترازية.

وخلال التقرير، صدق محافظ الإسكندرية علي توقيع غرامة مالية على عدد 7 من مستأجري الشواطئ بقيمة 21 ألف جنيه، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الإحترازية ووجود عدد من شكاوى المواطنين بشأن مخالفة التعليمات المعلن عنها، مشدداً على تحذير المستأجرين في الإسكندرية، بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفة مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة مستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة وجميع الجهات المعنية، علي مدار اليوم، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، والتشديد علي تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية. مؤكدا علي إنتشار كامل لمفتشي الإدارة المركزية علي شواطيء الإسكندرية.

80 حملة علي شواطئ الإسكندرية.. واستقبال 3400 حجز إلكتروني.. والتعامل مع 700 شكوى للمواطنين..

من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد خلال التقرير، أنه تم شن عدد 80 حملة علي الشواطئ للتأكد من الالتزام بجميع التعليمات الصادرة.

وأشار إلى إستقبال عدد3400 حجز إلكتروني علي موقع الإدارة الرسمى www.catr.gov.eg، كما تم التعامل الفورى مع عدد 700 شكوى مابين سوء نظافة دورات المياه وفرض اكراميات، وتم التوجه فوراً للشواطئ، وإلزام المستأجرين بالتنظيف الفورى لدورات المياه والتعقيم وكذلك تم مقابلة مقدمي شكاوى فرض الاكراميات علي الشواطئ والتعرف علي العمال الذين قاموا بفرض الإكراميات وتم إرجاع المبالغ غير المستحقة للرواد وطرد أربعة عمال وتوجيه إنذارات للمستأجرين طبقاً لبنود كراسة الشروط، كما تم مصادرة ما يقرب من 350 شيشة من الشواطئ ومشروبات كحولية، وتم شن عدد 80 حملة علي الشواطئ.

وأضاف أنه جرى استقبال عدد 34 جمعية خيرية مجاناً علي شواطئ الإسكندرية بإجمالى عدد 2000 فرد، لافتاً إلى أن نسب الأشغال تراوحت خلال أيام الاسبوع مابين 25٪ الى 50٪ فيما عدا أيام الأجازات حيث تصل نسب الإشغال فمعظم الشواطئ إلي 100٪.

جمال رشاد: استجابة لشكاوي المواطنين تم زيادة عدد المراقبين علي بعض الشواطيء

وأكد أنه استجابة لشكاوي المواطنين تم زيادة عدد المراقبين الإدارة علي بعض الشواطيء بالإضافة إلى الإنتشار الكامل للمفتشين على جميع الشواطيء. مشيرًا إلي استمرار استقبال كافة الشكاوى والاستفسارات علي أرقام الإدارة، 01270746490 _ 01289252668 . وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg.