حفيدة صدام حسين ومحمد رمضان في صورة تثير الجدل على سوشيال ميديا

فاجأت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جمهورها بصورة مع الفنان محمد رمضان، نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ولم تكتف الحفيدة بنشر الصورة، ولكنها علقت عليها قائلة، «نورت يابطل، وخليك ثابت».

وتوالت على الصورة تعليقات الجمهور، فكتب أحدهم «الملوك»، وذكر آخر، «أصلًا له الشرف إنه اتصور معاكي»، فيما علّق ثالث «ناس بتتفاخر بيكي يابنت الأبطال»، وقال رابع «مستعد للحرب اللي هتصير ضد رمضان».

حفيدة صدام حسين ومحمد رمضان

ورد «رمضان» على حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بـ«أموشنات قلوب» عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، فيما وصفت حفيدة الرئيس العراقي الراحل الفنان محمد رمضان بـ«نمبر وان».

معلومات عن حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

وحرير حسين كامل، تبلغ من العمر 35 عامًا، وقامت بتأليف كتاب تضمن مذكراتها الشخصية وتفاصيل عن حياتها وعائلتها، خاصة جدها صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، وأبيها حسين كامل، وحمل الكتاب اسم «حفيدة صدام».

أغنية «ثابت» لمحمد رمضان تقترب من 10 ملايين مشاهدة

وطرح محمد رمضان مؤخراً أغنية «ثابت»، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة منذ طرحها على قناته الرسمية «يوتيوب»، وهي من ​كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، ومدير تصوير حسام حبيب، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور أمير عبدالعاطي، ومنتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير.

والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي، ولاقت الأغنية إعجاب عدد كبير من الجمهور وتوالت التعليقات على رمضان بعد طرحها على يوتيوب.