محمد رمضان «يخرج لسانه» ويرقص: هنسيطر ونغير الواقع.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فيديو له وهو يرقص ويخرج «لسانه»، أثناء غنائه بصحبة أحد الأشخاص، ولاقى تفاعلًا كبيرًا مع متابعيه.

«ولا بيهمنا.. هنسيطر ونغير الواقع».. ومنذ ساعات نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بـ«انستجرام» وهو يرقص في أحد المطاعم ويقف على أحد المقاعد ويرقص مع رواد المطعم على نغمات أغنيته الشهيرة «نمبر وان».

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يؤدي حركاته الراقصة الشهيرة، وسط الجمهور الذي رقص معه، ومنهم من وثّق هذه اللحظة المليئة بالمرح بالهواتف المحمولة.

كلمات أغنية نمبر وان للفنان محمد رمضان

ومن كلمات أغنية نمبر وان للفنان محمد رمضان التي تم طرحها عام 2018، وحققت نحو 180 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وتوزيع ديزل:

معايا كل شئ مباح.. نمبر وان

طريقي سالك بالنجاح.. نمبر وان

أسطورة ماشية باكتساح.. نمبر وان

وكل قفل ليه مفتاح

إلعب إلعب إلعب.. ولّع لمّا شافني راح جري فلسع

أتحدى أي حد اسمع.. كرباج كلامي نازل يلسع

نظر دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب يوم 17 يوليو المقبل

وفي ظل الأزمة بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على شاشة قناة mbc مصر التي وصلت لساحة القضاء واتهام كل منهما الآخر بالسب والقذف، تنظر محكمة جنح الشيخ زايد الدعوى الأولى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب يوم 17 يوليو من الشهر الجاري.

وكان عمرو أديب قد وجه انتقادات لاذعة للفنان محمد رمضان، على إثر الحكم القضائي بإلزام نمبر وان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبواليسر تعويضًا للأخير بعد فصله من الخدمة بعد الصورة التي نشرها محمد رمضان داخل كابينة القيادة بصحبة الطيار.

وظهر محمد رمضان وهو يلقى الدولارات أمام أحد النمور وداخل حمام السباحة، مما اعتبرها عمرو أديب بأنها غير لائقة وتستوجب العقاب، ورد عليه رمضان بمقاطع من مسلسلاته وهو يسخر من أديب.