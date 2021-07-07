لليوم الثاني..انقطاع مياه الشرب في ميامي بالإسكندرية

48 ساعة قضاها أهالي منطقة ميامي شرق الإسكندرية، بدون مياه الشرب، إثر تخفيف الأحمال بسبب انفجار خط الصرف الصحي، بشارع الملك حفني، شرقاً، أمس الأول، والذى تسبب في غرق الشوارع وتم التعامل السريع من قبل شركة الصرف الصحي بشفط المياه من الشوارع، مع البدء في عملية التصليح.

ومع انقطاع مياه الشرب تسببت في إزعاج وقلقق أهالي منطقة ميامي والمصطافين، خاصة بعد وصول مدة انقطاع المياه لـ 48 ساعة، خاصة وأن منطقة ميامي من المناطق التي تشهد إزدحاماً خلال هذه الفترة بسبب توافد المصطافين ونزول مياه البحر.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الانقطاع بسبب انفجار ماسورة الصرف الصحي ويتم حاليا التعامل من قبل عمال الشركة ومن المقرر عودة المياه اليوم للمنازل بعد انتهاء عملية التصليح، التي تتم على مدار الأيام لساعات متواصلة دون توقف من أجل عودة المياه بسرعة إلى المنازل وعودة المأسورة كما كانت من قبل.

وأضاف نافع لـ «الوطن»، أنه وفقاً للمعاينة فإن انفجار خط الصرف الصحي ناتج عن زيادة الأحمال والضغط العالي خاصة وأن هذه المنطقة تشهد ضغط عالي في فصل الصيف تحديدًا بسبب تواجد المصطافين.

انفجار مأسورة الصرف الصحي في الإسكندرية

كانت منطقة ميامي في شارع الملك حفني تعرضت لهبوط أرضي بنطاق حي المنتزة أول الإسكندرية ، بسبب انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي محطة 5، وتمكنت سيارات الصرف الصحي من شفط المياه من الشوارع المتضررة من انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي.

وخلال 48 ساعة تم الإنتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بشارع ملك حفني وإصلاح جميع التلفيات الناتجة عن انفجار الخط، وتابع أن إنفجار الخط لم ينتج عنه إصابات أو خسائر في الأرواح، مؤكداً أنه هناك متابعة لحظية وتنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف أول بأول.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع الجهات التنفيذية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، وسرعة الإنتهاء من أعمال شفط المياه وإجراء المعاينة الهندسية اللازمة من قبل المختصين للبدء في أعمال الإصلاح.